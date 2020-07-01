Мероприятия ко дню города в Нур-Султане пройдут онлайн

Большая часть мероприятий носит социальный характер.

В связи с эпидситуацией ранее запланированные ко Дню города мероприятия отменены, сообщает zakon.kz.

В управлении культуры столицы рассказали, что мероприятия будут только в режиме онлайн.

К примеру, мероприятие "День Домбры" горожане могут посмотреть в онлайн-режиме на телеканале Казахстан.

Большая часть мероприятий носит социальный характер: откроются социально важные объекты, такие как реабилитационные Центры для детей с особыми потребностями, социальный центр "Кәсіпкер ана" – центр будет обучать безработных женщин основам ведения МСБ, открытие станции скорой помощи и медцентра "Доктор у дома" в районе Жагалау и других социальных объектов без массового посещения людей.

Кроме того, состоится вручение очередникам и дольщикам ключей от квартир – с ограниченным количеством людей (без массового посещения) и со строгим соблюдением санитарных норм: обязательно быть в масках, соблюдать соцдистанцию.

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