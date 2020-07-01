Предприниматели Атырау вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом

Первая партия - 500 тысяч шприцев, была роздана у городского акимата акимам сельских округов и волонтерам. Те, в свою очередь, раздали шприцы в общественных местах города, остановках и семейно-врачебных лабораториях.

Около 3 миллионов шприцев бесплатно раздадут жителям Атырау, сообщает zakon.kz.

Как передает служба коммуникаций Атырауской области, первые 500 тысяч медицинских инструментов сегодня выдали волонтерам и акиматам пригородных сельских округов.

Завод по выпуску шприцев "Brando" организовал беспрецедентную акцию по бесплатной раздаче медицинских инструментов населению. Всего компания планирует раздать 2 миллиона 950 тысяч шприцев населению. Из них 600 тысяч будут выделены областному управлению здравоохранения во время вакцинации населения от Covid-19.

Первая партия - 500 тысяч шприцев, была роздана у городского акимата акимам сельских округов и волонтерам. Те, в свою очередь, раздали шприцы в общественных местах города, остановках и семейно-врачебных лабораториях.

В Каиршахтинском сельском округе насчитывается 13 тысяч местного населения. Сегодня мы получили 26 000 шприцев, с запасом, чтобы хватило всем сельчанам. Будем раздавать населению в семейно-врачебной амбулатории, - рассказал аким Каиршахтинского сельского округа Шапкат Карашев.

По словам представителей завода по выпуску шприцев, мединструменты будут раздаваться согласно графику. В то же время, медицинским учреждениям региона начали активно оказывать помощь местные предприниматели, которые решили поддержать республиканскую акцию "Бiз бiргемiз" и приобрели аппарат искусственной вентиляции легких для Атырауской областной больницы №2.

В связи со сложной ситуацией в стране, связанной с эпидемией коронавируса, мы решили приобрести аппарат ИВЛ для инфекционного стационара. Хотим передать эстафету другим предпринимателям региона по приобретению оборудования для медицинских учреждений области, - говорят предприниматели.

Напомним, что несколькими днями ранее два аппарата ИВЛ были переданы спонсорами областной больнице Атырау, в которой скоро развернется инфекционный стационар на 400 койко-мест.

Местные бизнес-структуры оказывают помощь не только в приобретении медицинского оборудования. С начала борьбы с коронавирусной инфекцией владельцы гостиниц начали размещать у себя медицинских работников, работающих на передовой. Также предприниматели и волонтеры готовы доставлять в больницы и остронуждающимся, бесплатные обеды и продуктовые наборы.

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