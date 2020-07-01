ЦИК опубликовал первые результаты голосования по поправкам в Конституцию России
Почти три четверти проголосовали "за".
Фото : cikrf.ru1 июля 2020, 19:18
Центральная избирательная комиссия РФ опубликовала первые результаты основного дня голосования по поправкам к Конституции, передает zakon.kz.
По данным ЦИК, 72,92% граждан одобрили поправки, еще 25,84% — не одобрили, пишет mk.ru.
Отмечается, что результаты получены после обработки 0,79% бюллетеней.
Ранее в Центризбиркоме сообщили, что за шесть дней голосования явка избирателей составила 55,22%,
Голосование проходит с 25 июня. В Москве до 1 июля можно было проголосовать дистанционно.
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