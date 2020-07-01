Завершилось досудебное расследование по делу мужа, взявшего в заложницы жену

После изучения дела прокуратурой области обвинительный акт был утвержден по пяти статьям Уголовного кодекса РК.

Завершилось досудебное расследование по захвату мужем жены, как заложницы в Уральске, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в нотариальной конторе, где она работала. Несколько часов муж издевался над женой. Избивал, насиловал. Ударил ножом в ногу. Угрожал взорвать гранату. Затем потребовал выкуп через оперативников. После долгих переговоров удалось прийти к мирному решению конфликта. Ислямгалиев выпустил свою жену и был задержан сотрудниками полиции.

Стоит отметить, что между супругами Ислямгалиевых проходил сложный бракоразводный процесс.

Следственным управлением были тщательно изучены все представленные сторонами обвинения и доказательства, а также полностью изучена история жизни семьи. Потерпевшая дала показания против своего супруга, обвинив его в других преступлениях. В ходе следствия Ислямгалиеву были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан, – отметил начальник Департамента ЗКО Махсудхан Аблазимов.

25 июня после изучения дела прокуратурой области обвинительный акт был утвержден по пяти статьям Уголовного кодекса РК – это истязание, вымогательство, захват или удержание лица в качестве заложника, угроза убийством и изнасилование и уголовное дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО для рассмотрения, - рассказали в пресс-службе МВД РК,

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