500 коек развернули военные медики для лечения больных с COVID-19

Для проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Вооруженных Силах и оказания содействия гражданскому здравоохранению задействованы около двух тысяч человек военного медицинского персонала.

Главным военно-медицинским управлением Вооруженных Сил Казахстана организована необходимая работа по обеспечению и сохранению санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава армии, также военные медики вносят свой вклад в борьбу с коронавирусом в стране, передает zakon.kz.

Для проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в Вооруженных Силах и оказания содействия гражданскому здравоохранению задействованы около двух тысяч человек военного медицинского персонала. В военно-медицинских организациях определен алгоритм действий медперсонала при выявлении больного с подозрением на коронавирус. Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц, установления медицинского наблюдения за контактными лицами, - сообщили в Минобороны.

Как отмечается, военно-медицинские учреждения задействованы в изоляции и лечении пациентов с коронавирусом.

В частности, Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны в г. Нур-Султане – в качестве карантинного и провизорного стационара, Военный клинический госпиталь в Алматы – в качестве инфекционного стационара, военные госпитали в Талдыкоргане в качестве инфекционного стационара и Ушарал в качестве провизорного стационара.

В 30 км от Алматы развернуты полевой мобильный госпиталь, палаточный лагерь и отдельное здание общежития. Дополнительно для приема больных с коронавирусом с первых дней подготовлен военно-медицинский фонд и в других населенных пунктах.

Как рассказали в Главном военно-медицинском управлении, в военно-медицинских учреждениях пролечено более 700 пациентов, в том числе карантинных, провизорных и инфекционных. В настоящее время для лечения и изоляции развернуты 500 коек.

Кроме этого, медицинский персонал Военного лазарета Караганды задействован в работе провизорного госпиталя на базе Областной клинической больницы.

Также в семи военно-медицинских учреждениях в Актобе, Аягозе, Гвардейском, Сарыозеке, Семее, Усть-Каменогорске подготовлены врачебно-сестринские бригады для участия в работе карантинных, провизорных, инфекционных стационаров.

Для обеспечения необходимого объема диагностики личного состава в Вооруженных Силах действует своя ПЦР-лаборатория.

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