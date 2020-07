В Гонконге задержали больше 300 участников демонстраций против нового закона

Полиция Гонконга задержала более 300 участников демонстраций против принятого накануне закона о нацбезопастности, сообщает zakon.kz.

В Twitter полиции говорится, что первым задержанным за нарушение нового закона после его вступления в силу оказался мужчина, который держал в руках флаг независимости Гонконга. Протестующие пытались собраться в районе Козуэй-бэй и Ваньчае.

#BREAKING More than 300 people have been arrested in #HongKong so far for offences like unlawful assemblies, disorderly conduct in public places, furious driving, and breach of the #NationalSecurityLaw, which accounted for 9 arrests (5 males & 4 females).