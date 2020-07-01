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В Гонконге задержали больше 300 участников демонстраций против нового закона

Протестующие перегородили дорогу с помощью металлических конструкций. Была разбита стеклянная витрина магазина.

Фото : twitter.com/hkpoliceforce1 июля 2020, 19:50

Полиция Гонконга задержала более 300 участников демонстраций против принятого накануне закона о нацбезопастности, сообщает zakon.kz.

В Twitter полиции говорится, что первым задержанным за нарушение нового закона после его вступления в силу оказался мужчина, который держал в руках флаг независимости Гонконга. Протестующие пытались собраться в районе Козуэй-бэй и Ваньчае.

Семеро задержанных обвиняют в нарушении нового закона. Остальных арестовали за различные преступления, в том числе за несанкционированное собрание и хранение оружия.

Протестующие перегородили дорогу с помощью металлических конструкций. Была разбита стеклянная витрина магазина на том же участке улицы.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня одобрил закон, он вступил в силу в этот же день. В законе обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.


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