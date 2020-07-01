В Казахстане возобновился чемпионат по футболу
Игры проходят без зрителей и с соблюдением санитарных норм.
Фото : olympic.kz1 июля 2020, 19:52
В Казахстане с 1 июля возобновился чемпионат страны по футболу, передает zakon.kz.
По информации Национального олимпийского комитета РК, соревнования возобновились после вынужденной длительной паузы из-за пандемии коронавируса.
Первые матчи после рестарта начались в 18:00.
Чемпионат открыли следующие пары: "Кызыл-Жар СК" - "Окжетпес"; "Кайрат" - "Жетысу"; "Тобол" - "Каспий"; "Кайсар" - "Тараз"; "Ордабасы" - "Шахтер".
Игры проходят без зрителей и с соблюдением санитарных норм.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030193-c0b31cf07885d3ff3d2e1b72eca16b99
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...