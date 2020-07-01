В Казахстане возобновился чемпионат по футболу

Игры проходят без зрителей и с соблюдением санитарных норм.

Фото : olympic.kz

В Казахстане с 1 июля возобновился чемпионат страны по футболу, передает zakon.kz. По информации Национального олимпийского комитета РК, соревнования возобновились после вынужденной длительной паузы из-за пандемии коронавируса. Первые матчи после рестарта начались в 18:00. Чемпионат открыли следующие пары: "Кызыл-Жар СК" - "Окжетпес"; "Кайрат" - "Жетысу"; "Тобол" - "Каспий"; "Кайсар" - "Тараз"; "Ордабасы" - "Шахтер". Игры проходят без зрителей и с соблюдением санитарных норм.

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