Американский штат Миссисипи изменит свой флаг

В Капитолии в Вашингтоне бывший флаг Миссисипи был убран и заменен флагом с гербом штата.

Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз подписал закон об удалении боевого знамени Конфедеративных Штатов Америки с флага штата, сообщает zakon.kz.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

Сегодня вечером я подписал законопроект о замене флага Миссисипи 1894 года и начале процесса выбора нового флага, украшенного надписью "Мы верим в Бога", — сказал Ривз.

С 1894 года и до последнего времени в верхнем левом углу флага Миссисипи на фоне сине-бело-красных полос располагался синий крест с белыми звездами — боевой символ Конфедерации. Во время Гражданской войны (1861-1865) под полотнищами с этой эмблемой на красном фоне южане сражались с северянами.

Ту войну Юг проиграл, рабство было отменено, но в некоторых южных штатах сохранилась различная символика конфедератов, включая флаги. Она вызывает протесты тех, кто считает ее расистской.

Как пишет газета The Washington Post, решение было принято на фоне антирасистских протестов в США, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстранты подвергли остракизму любые напоминания о рабстве или угнетении темнокожих.

В ходе голосования в верхней палате законодательного органа штата было выдвинуто предложение вынести вопрос на референдум, однако оно было отклонено, отмечает издание. В результате решение об изменении флага было принято самими законодателями.

В Капитолии в Вашингтоне бывший флаг Миссисипи был убран и заменен флагом с гербом штата.

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