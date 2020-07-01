В упрздраве Алматы прокомментировали очередь в Центр психического здоровья

Дело в том, что это недавно открывшийся госпиталь. Новые больные были в тяжелом состоянии, поэтому специалисты медорганизации тщательно проводили осмотр.

Алматинцев удивила огромная очередь в провизорный центр на базе ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья", находящегося по адресу Макатаева 10. Образовавшаяся вчера - 30 июня она стала рассасываться лишь сегодня. В упрздраве Алматы прокомментировали происходящее, сообщает zakon.kz.

Недавно управление общественного здоровья города Алматы сообщило, что в связи с увеличением количества больных с подозрением на КВИ с 30 июня текущего года был открыт дополнительный провизорный центр на базе ГКП на ПХВ "Центр психического здоровья", находящегося по адресу Макатаева 10.

И в связи с тем, что это недавно открывшийся госпиталь, новые больные были в тяжелом состоянии, поэтому специалисты медорганизации тщательно проводили осмотр. Это и спровоцировало возникновение очереди и скопление машин скорой. В настоящий момент этой проблемы уже нет.

Все необходимое в данном госпитале имеется в полном объеме, медицинская помощь также оказывается в полном объеме.

Провизорный центр оборудован на 200 коек. На сегодня провизорный центр оснащен аппаратами ИВЛ (искусственная вентиляция легких), кислородными подушками. Также все медсотрудники оснащены всеми средствами индивидуальной защиты и необходимыми медицинскими препаратами, - рассказала заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы Жанара Мадеева.

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