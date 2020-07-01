В Мактааральском районе близится к завершению строительство 200 домов

Встретившись с местным населением, Умирзак Шукеев области выслушал их мнения и пожелания.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Мактааральский район. Глава региона ознакомился с ходом строительства жилых домов для пострадавших от наводнения граждан, сообщает zakon.kz.

Умирзак Естаевич проинспектировал качество возводимых домов, а также встретился с жителями. Отметим, в настоящее время в новом микрорайоне в поселке Мырзакент завершается строительство 200 жилых домов. В ряде домов ведутся работы по перекрытию крыши, а также внутренние отделочные работы. В строительстве домов задействовано 31 подрядная организация. В целом, на строительных площадках трудятся около полутора тысяч строителей. Кроме того, в микрорайоне подведут всю необходимую инфраструктуру и построят внутренние дороги протяженностью 12,7 км.

Глава региона еще раз напомнил ответственным руководителям о качестве и сроках возводимых домов. Вместе с тем, в ходе поездки аким области ознакомился с ходом восстановительных, проводимых в селе Оргебас, - говорится в сообщении пресс-службы акима Туркестанской области.

Встретившись с местным населением, аким области выслушал их мнения и пожелания. Стоит отметить, на сегодняшний день 188 семьям перечислено по 8,5 млн тенге. Остальные средства будут распределены по мере строительства. В настоящее время в 130 домах строители возводят фундаменты, в 34 домах - стены, еще в 5 домах закрывают кровлю. В строительстве домов принимают участие 613 человек.

Наряду с этим, Умирзак Естаевич ознакомился с ходом восстановительных работ, проводимых в селе Фирдоуси Жанажолского сельского округа. В этом селе 277 семьям, пострадавшим от наводнения также было перечислено по 8,5 млн тенге.

Здесь на сегодня в 188 домах проводятся работы по закладке фундаментов, в 45 домах возводят стены, еще в 2 домах перекрывают крышу. В строительстве домов задействовано 823 строителей.

По итогам визита глава региона дал ряд конкретных поручений ответственным руководителям. Следует подчеркнуть, все работы по ликвидации последствий ЧС в селах, пострадавших в результате наводнения, находятся на личном контроле акима области.

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