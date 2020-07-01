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Google готовит аналог AirDrop от Apple

Как ожидается, система будет поддерживаться на Android 6.0 и более новых версиях.

Фото : Rozetked1 июля 2020, 21:40

Американская компания Google начала тестирование функции быстрой беспроводной передачи данных между расположенными поблизости Android-устройствами, сообщает zakon.kz.

Представитель Google в интервью Android Police подтвердил факт тестирования функциональности с ограниченным число пользователей.

Сейчас мы проводим бета-тестирование новой функции Nearby Share, о которой планирует рассказать подробнее в обозримом будущем, - сообщил представитель Google.

"Наша цель — запустить функцию на устройствах под управлением ОС Android версии 6.0 и выше, а также на других платформах".

Nearby Share будет работать по аналогии с AirDrop на устройствах Apple. Она позволит быстро и без проводов перебрасывать практически любой контент - фото, видео, ссылки и даже твиты - на находящиеся поблизости Android-смартфоны. Кроме того, несанкционированная случайная отправка потенциально опасного файла исключена, поскольку необходимо вручную подтвердить прием файла.


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