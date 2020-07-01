Еще 231 казахстанец вылечился от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 13 845 человек.

Фото : Bem Mais Brasília

В Казахстане 231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz. в городе Нур-Султан - 70, в городе Алматы - 9, в Восточно-Казахстанской области - 16, в Акмолинской области - 12, в Актюбинской области - 5, в Мангистауской области - 6, в Костанайской области - 2, в Жамбылской области - 16, в Западно-Казахстанской области - 16, в Павлодарской области – 7, в Карагандинской области – 46, в Кызылординская область - 26. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 13 845 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19. Все новости по теме читайте здесь

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