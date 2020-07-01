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Еще 231 казахстанец вылечился от КВИ

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 13 845 человек.

Фото : Bem Mais Brasília1 июля 2020, 21:43

В Казахстане 231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 70,

в городе Алматы - 9,

в Восточно-Казахстанской области - 16,

в Акмолинской области - 12,

в Актюбинской области - 5,

в Мангистауской области - 6,

в Костанайской области - 2,

в Жамбылской области - 16,

в Западно-Казахстанской области - 16,

в Павлодарской области – 7,

в Карагандинской области – 46,

в Кызылординская область - 26.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 13 845 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.

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