Еще 231 казахстанец вылечился от КВИ
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 13 845 человек.
Фото : Bem Mais Brasília1 июля 2020, 21:43
В Казахстане 231 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 70,
в городе Алматы - 9,
в Восточно-Казахстанской области - 16,
в Акмолинской области - 12,
в Актюбинской области - 5,
в Мангистауской области - 6,
в Костанайской области - 2,
в Жамбылской области - 16,
в Западно-Казахстанской области - 16,
в Павлодарской области – 7,
в Карагандинской области – 46,
в Кызылординская область - 26.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 13 845 человек, - говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.
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