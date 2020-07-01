Чабан, подозреваемый в жестоких убийствах в Жамбылской области, найден мертвым

На трупе обнаружили признаки суицида.

Беглый чабан, которого полиция подозревала в двойном убийстве в Жамбылской области найден мертвым, сообщает zakon.kz.

Как передает КТК, его обнаружили мертвым в том же районе, где месяц назад произошла трагедия.

54-летний гражданин Узбекистана числился в бегах почти месяц. Его называли основным подозреваемым в двойном убийстве в Турар Рыскуловском районе. Изуродованные трупы двух женщин нашли в хозяйстве, где мужчина работал пастухом.

Родные заявляли, что над ними жестоко издевались. У одной были связаны руки и все тело в порезах. В деле фигурировали еще хозяин базы – местный участковый и его мать. Подробности полиция пока не разглашает.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружен труп с признаками суицида, предварительно опознан по личным вещам как подозреваемый в совершении вышеуказанного уголовного преступления. Назначены ряд экспертиз для установления причины смерти подозреваемого, - говорит пресс-секретарь ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

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