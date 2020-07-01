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Совет улемов ДУМК запретил употреблять продукты и кондитерские изделия с содержанием спирта

Но это в том случае, если содержание добавленного алкоголя не изменилось. Изменение содержания спирта определяется в лабораторных условиях.

Фото : wpapers.ru1 июля 2020, 22:56

Духовное управление мусульман Казахстана приняло фетву относительно спиртосодержащих продуктов и кондитерских изделий, сообщает zakon.kz.

Многие спрашивают, можно ли употреблять в пищу продукты, в состав которых входит спирт? По этому поводу Совет улемов Духовного управления мусульман Казахстана принял фетву - хукм шариата относительно спиртосодержащих продуктов и кондитерских изделий.

- В настоящее время во многие лекарства, парфюмерию, пищевые ингредиенты и другие продукты добавляется определенное количество спирта в целях хранения их в течение длительного времени, - говорится в решении Совета улемов. - По словам имама Агзама Абу Ханифы, вино, сделанное из винограда и фиников, это наджас и харам. Хотя технический и медицинский спирт считается харамом, так как приводят к опьянению, они не считаются наджасом, поскольку их получают методом синтеза и ферментации.

Не допускается употребление спирта любого типа, если он добавлен в пищу в качестве пищевой добавки, и при этом его состав не изменился. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: "Харам употреблять много или мало алкоголя".

Хукм:

1. Нельзя употреблять продукты и кондитерские изделия, если содержание алкоголя, добавленного в качестве пищевой добавки, не изменилось.

2. Изменяется ли содержание алкоголя в пище, определяется только на основании инструкций специалистов лаборатории.

Напоминаем, на очередном заседании Совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана под председательством Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы был принят ряд документов и фетв. В том числе "Хукм шариата о призовых соревнованиях", "Хукм о просьбе прощения и молитвах за немусульман", "Хукм об импортном мясе", "Хукм о паломничестве женщины без махрама", "Хукм о кибле мечети", "Хукм о выплате закята с недвижимости".

Кроме того, были утверждены проекты документов "Культура поминальных обедов" и "Культура возведения и посещения кладбищ".


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