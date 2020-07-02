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СБ ООН призвал прекратить огонь, пока бушует пандемия

Согласно тексту резолюции, Совет Безопасности признает, что насилие и нестабильность в конфликтах могут усугубить пандемию, и в то же время пандемия может ухудшить гуманитарные последствия конфликтных ситуаций.

Фото : UBR.ua2 июля 2020, 00:32

Члены Совета Безопасности ООН приняли в среду резолюцию, призывающую к всеобщему и незамедлительному прекращению боевых действий во всем мире на фоне пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, в принятой резолюции СБ отмечает, что насилие и нестабильность в конфликтах могут усугубить пандемию, которая, в свою очередь, способна усилить гуманитарный кризис в странах.

Совет Безопасности сегодня одобрил призыв генерального секретаря о глобальном прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию, - говорится в заявлении.

Проект резолюции, который предложили Тунис и Франция, находился на рассмотрении с апреля 2020 года. Как отметил источник, трудности возникали из-за разногласий китайской и американской сторон.

Согласно тексту резолюции, Совет Безопасности признает, что насилие и нестабильность в конфликтах могут усугубить пандемию, и в то же время пандемия может ухудшить гуманитарные последствия конфликтных ситуаций.


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