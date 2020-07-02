Непобедимый боксер умер в 21 год
Гонсалес провел 180 поединков на любительском уровне и выиграл три "золота" на национальных соревнованиях.
Фото : Tribuna2 июля 2020, 00:52
В Мексике скончался 21-летний боксер Хавьер Гонсалес, выступавший в суперлегком весе, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщает World Boxing News.
В июне 2019 года у него был выявлен инвазивный рак в лимфоузлах шеи и паха.
Гонсалес провел 180 поединков на любительском уровне и выиграл три "золота" на национальных соревнованиях.
В профессионалы Хавьер перешел очень рано, в возрасте 16 лет. Ему пророчили чемпионское будущее в легком или суперлегком весе.
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