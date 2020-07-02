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Непобедимый боксер умер в 21 год

Гонсалес провел 180 поединков на любительском уровне и выиграл три "золота" на национальных соревнованиях.

Фото : Tribuna2 июля 2020, 00:52

В Мексике скончался 21-летний боксер Хавьер Гонсалес, выступавший в суперлегком весе, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает World Boxing News.

В июне 2019 года у него был выявлен инвазивный рак в лимфоузлах шеи и паха.

Гонсалес провел 180 поединков на любительском уровне и выиграл три "золота" на национальных соревнованиях.

В профессионалы Хавьер перешел очень рано, в возрасте 16 лет. Ему пророчили чемпионское будущее в легком или суперлегком весе.


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