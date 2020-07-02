2 июля в РК ожидаются дожди с грозами, возможен град

Местами ожидаются усиление ветра, на северо-западе – туман.

Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики – местами пройдут дожди с грозами, на севере и в центре местами сильные, шквал, возможен град, сообщает zakon.kz.

Лишь на западе и юго-западе РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на северо-западе – туман, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Акмолинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром в Костанайской области местами – туман, в Северо-Казахстанской местами – шквал, град.

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на юго-западе 30 м/с и более.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается усиление ветра местами 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем на юго-западе области – 30 м/с и более, утром и днем местами – шквал.

В Туркестанской области ожидается местами усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами – шквал, град.

В Алматинской области ожидается усиление ветра при грозе 15-20 м/с.

На большей части Туркестанской Кызылординской, Жамбылской, местами Алматинской, Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 24°, ясно.

Прогноз погоды на 2 июля.

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