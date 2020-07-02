Белорусский самосвал высотой с трехэтажный дом попал в Книгу рекордов Гиннесса

Мощность этого гиганта - 4600 лошадиных сил.

Огромный белорусский самосвал внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль в мире, передает zakon.kz.

БелАЗ, огромный белорусский самосвал весом 810 т, внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой автомобиль. Мощность этого гиганта - 4600 лошадиных сил, - сообщает БЕЛТА.

Самое неэкономичное авто - Bentley Meteor. Это экспериментальная модель с самолетным двигателем мощностью 850 лошадиных сил, которая расходует 117 л топлива на 100 км пути.

Самый длинный автомобиль - Cadillac Eldorado, переделанный под тридцатиметровый лимузин. В авто 50 посадочных мест.

Самый быстрый серийный автомобиль - Shelby Supercars Ultimate Aero TT, который может развивать скорость до 411 км/ч. Мощность его двигателя - 1287 лошадиных сил.-0-

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