Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Белый дом заявил о ликвидации "автономной зоны" в Сиэтле

В стычках внутри этой зоны и рядом с ней погибли двое подростков, несколько человек пострадали.

Фото : gazeta.ru2 июля 2020, 07:19

Так называемая автономная зона, провозглашенная протестующими в одном из центральных районов Сиэтла (штат Вашингтон), окончательно ликвидирована полицией, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

Я рада сообщить всем, что Сиэтл освобожден. Автономная зона Капитолийского холма <...> была провалившимся экспериментом демократов и радикальных левых, который длился четыре недели, - заявила Макинэни.

Ранее полиция Сиэтла (штат Вашингтон) задержала несколько десятков человек в ходе разгона протестующих из "автономной зоны". Полицейские приступили к разгону протестующих после публикации в ночь на среду соответствующего указа мэра города Дженни Деркан. Согласно заявлению полиции, это было необходимо из-за того, что в последнее время в стычках внутри "автономной зоны" и рядом с ней погибли двое подростков, несколько человек пострадали.

Операция по зачистке от протестующих центрального района города началась рано утром в среду, в ней были задействованы до 100 полицейских. Указ мэра предполагает, что все протестующие, которые находятся на территории "автономной зоны", нарушают режим чрезвычайной ситуации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты