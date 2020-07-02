Белый дом заявил о ликвидации "автономной зоны" в Сиэтле

В стычках внутри этой зоны и рядом с ней погибли двое подростков, несколько человек пострадали.

Так называемая автономная зона, провозглашенная протестующими в одном из центральных районов Сиэтла (штат Вашингтон), окончательно ликвидирована полицией, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

Я рада сообщить всем, что Сиэтл освобожден. Автономная зона Капитолийского холма <...> была провалившимся экспериментом демократов и радикальных левых, который длился четыре недели, - заявила Макинэни.

Ранее полиция Сиэтла (штат Вашингтон) задержала несколько десятков человек в ходе разгона протестующих из "автономной зоны". Полицейские приступили к разгону протестующих после публикации в ночь на среду соответствующего указа мэра города Дженни Деркан. Согласно заявлению полиции, это было необходимо из-за того, что в последнее время в стычках внутри "автономной зоны" и рядом с ней погибли двое подростков, несколько человек пострадали.

Операция по зачистке от протестующих центрального района города началась рано утром в среду, в ней были задействованы до 100 полицейских. Указ мэра предполагает, что все протестующие, которые находятся на территории "автономной зоны", нарушают режим чрезвычайной ситуации.

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