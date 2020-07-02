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Ученые создали робота, который способен уничтожить коронавирус

Робот оказывает воздействие на вирус коротковолновым ультрафиолетовым излучением.

Фото : gazeta.ru2 июля 2020, 07:27

В Бахрейне создан робот, который способен уничтожать микроорганизмы, в том числе и коронавирус, с.

Как сообщает издание Daily Mail, говорящий на двенадцати языках и реагирующий на голосовые команды робот умеет применять технологию распознавания лиц и измерять температуру тела.

Робот оказывает воздействие на вирус коротковолновым ультрафиолетовым излучением. За полчаса им убиваются до девяноста процентов всех микроорганизмов. Роботом разрушается их мембрана, в следствие этого происходит распад ДНК организмов.

При этом людям нельзя находиться в помещении во время обработки, так как свет от устройства может повредить человеческие клетки.

Полом Хантером, работающим в Университете Восточной Англии, сказано, что ультрафиолет может уничтожить большинство вирусов, поэтому нет ничего удивительного в том, что свет ультрафиолета дезактивирует коронавирус.


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