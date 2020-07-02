Внука президента Туркменистана наградили $1000 за вклад в культуру

Он получил президентскую премию и $1000 за "вклад в обогащение национального искусства".

Внук президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Керимгулы решением парламента получил президентскую премию "Tуркмен Алтын асыры", сообщает zakon.kz со ссылкой на "TurkmenPortal".

Конкурс на эту премию проводится среди деятелей литературы, культуры и искусства, молодых певцов и одаренных детей.

Керимгулы Бердымухамедова в этой связи наградили золотой цепочкой и 3500 манатами (1000 долларов) за "вклад в обогащение национального искусства новыми произведениями, успешные выступления на праздничных мероприятиях, а также с учетом ходатайства комиссии по отбору победителей конкурса".

TurkmenPortal подчеркивает, что юноша "известен в музыкальном мире не только как автор музыки ряда песен, тексты которых принадлежат Президенту Гурбангулы Бердымухамедову". Оказывается, на недавнем праздничном концерте в честь дня рождения главы государства он представил новые песни — Meniň ülkäm ("Моя страна") и Toý waspy ("Праздничная оса").

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