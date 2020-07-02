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Внука президента Туркменистана наградили $1000 за вклад в культуру

Он получил президентскую премию и $1000 за "вклад в обогащение национального искусства".

Фото : TurkmenPortal2 июля 2020, 07:46

Внук президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Керимгулы решением парламента получил президентскую премию "Tуркмен Алтын асыры", сообщает zakon.kz со ссылкой на "TurkmenPortal".

Конкурс на эту премию проводится среди деятелей литературы, культуры и искусства, молодых певцов и одаренных детей.

Керимгулы Бердымухамедова в этой связи наградили золотой цепочкой и 3500 манатами (1000 долларов) за "вклад в обогащение национального искусства новыми произведениями, успешные выступления на праздничных мероприятиях, а также с учетом ходатайства комиссии по отбору победителей конкурса".

TurkmenPortal подчеркивает, что юноша "известен в музыкальном мире не только как автор музыки ряда песен, тексты которых принадлежат Президенту Гурбангулы Бердымухамедову". Оказывается, на недавнем праздничном концерте в честь дня рождения главы государства он представил новые песни — Meniň ülkäm ("Моя страна") и Toý waspy ("Праздничная оса").


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