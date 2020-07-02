В Бишкеке ужесточили карантин: больных будут размещать в общежитиях вузов и аэропорту

Вопрос нехватки медиков в правительстве планируют решить путем мобилизации учащихся на ординатуре и студентов старших курсов медицинских вузов.

С 1 июля в столице Кыргызстана ввели ограничительные меры и запреты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кyrgyztoday.

Об этом сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

Муниципалитет ввел временные ограничения на работу общественного транспорта и такси (в будние дни они будут работать утром с 07:00 до 10:00, вечером – с 17:00 до 21:00, в выходные дни транспорт работать не будет), кафе и ресторанов, магазинов и рынков, парков и скверов. Запрещена работа клубов и баров, а также детских развлекательных заведений, футбольных полей и игровых площадок.

Премьер-министр Кубатбек Боронов на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым сообщил, что до конца дня 750 койко-мест будут развернуты на базах общежитий ряда учебных заведений и 400 мест – в аэропорту “Манас” недалеко от столицы.

Вопрос нехватки медиков в правительстве планируют решить путем мобилизации учащихся на ординатуре и студентов старших курсов медицинских вузов.

Такие меры принимаются властями в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. В Кыргызстане, по официальным данным, с начала эпидемии коронавирусом заболели 5735 человек, умерли – 62. За последние сутки было выявлено рекордное количество заболевших за весь период эпидемии – 439 человек, что почти в десять раз больше средних суточных цифр, которые были в апреле и мае.

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