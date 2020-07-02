Глава Нацбанка Украины подал в отставку "из-за политического давления"

Своей отставкой он хотел предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением", и подал заявление президенту, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление. Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине, - цитирует Смолия пресс-служба банка.

Комментируя решение Смолия в интервью изданию "Вести Украина", бывший глава правительства Алексей Гончарук назвал ее тяжелым ударом. По его словам, одной из основ стратегии Зеленского была независимость Нацбанка, а отставка из-за политического давления будет иметь тяжелые последствия для экономики.

Возможная потеря Нацбанком своей независимости поставит крест на инвестициях. Пока НБУ был независимым, инвестор знал, что украинская гривна будет вести себя прогнозируемо, - сказал Гончарук.







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