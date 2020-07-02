Уволен за правду: Хирурга уволили после видео из больницы в Туркестанской области

Хирург, не согласный с решением комиссии, намерен обратиться к Президенту.

Кайрат Сейдуалиев, хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области, разместивший в соцсетях ролик о непригодных к использованию медицинских перчатках, лишился работы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар.

На видео хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейуалиев открыто рассказывает, какие перчатки им выдали для проведения операций. Они рассыпаются, стоит их просто взять в руки. Так и не добившись нормальных средств индивидуальной защиты от администрации больницы, врач снял видео и выложил его в соцсети, надеясь, что это не просто привлечет внимание, но и решит проблему.

После ролика, который вызвал горячее обсуждение в соцсетях, стало известно об увольнении врача. По словам 33-летнего хирурга, в эту больницу он устроился на работу 8 лет назад по программе "С дипломом в село".

На протяжении 7 лет был заведующим отделением хирургии. По словам врача, с февраля 2020 года, когда в больницу пришло новое руководство, в стенах больницы появилось необоснованное преследование специалистов, к которому в последствии добавился острый дефицит медоборудования.

За то, что показал нестерильные перчатки очень низкого качества, порядка 10 человек в лице администрации, главврача, его заместителей, руководителя отдела кадров, юриста, председателя профсоюза больницы составили на меня протокол. А после в течение трех минут принесли мне приказ о моем увольнении. Я не просил у администрации больницы чего-то сверхъестественного, не просил о материальной помощи, просто во время пандемии хотел, чтобы нам выдали перчатки, которые бы нас защищали. И где справедливость? - посетовал хирург Қайрат Сейдуалиев.

Но главврач больницы утверждает обратное: причин для увольнения хирурга было несколько. Помимо распространения ложных сведений, решение было принято и по результатам рассмотрения жалобы от пациента. Только поэтому администрация больницы была вынуждена уволить врача.

В больнице перчатки выдаются по размерам, и он это прекрасно знает. Вместо того, чтобы обратиться к старшей медсестре, снял видео и выложил его. 30 июня 2020 года он выложил второе видео. Кроме того Қайрат Сейдуалиев в феврале получил дисциплинарное взыскание - выговор. 30 марта за то, что в течение трех часов не оказал никакой помощи больному, на него поступила жалоба, - прокомментировала главный врач Келесской районной больницы "Абай" Аида Бексұлтанова.

Хирург, не согласный с решением комиссии, намерен обратиться к Президенту с заявлением на руководство облздрава и администрацию больницы за незаконное увольнение и клевету в его адрес.

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