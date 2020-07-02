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На 3,5 млн тенге обманула сельчан мошенница в Туркестанской области

В результате денежной аферы пострадали 11 человек.

Фото : Polisia.kz2 июля 2020, 09:57

Полицейские Туркестанской области задержали мошенницу, которая вовлекла сельчан в финансовую пирамиду, передает zakon.kz.

По информации ДП, в Сарыагашский отдел полиции с заявлением обратились более 10 местных жителей. Граждане жаловались на малознакомую женщину, которая в течение марта и мая месяца прошлого года вовлекла сельчан в финансовую пирамиду. Она пообещала взамен хорошие проценты. Однако женщина скрылась из виду, оставив всех вкладчиков ни с чем.

Спустя год местные жители, поняв, что стали жертвой мошенницы, обратились за помощью в полицию. Заявления граждан полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Для задержания аферистки районные полицейские провели все необходимые оперативные мероприятия. В результате женщину задержали по месту жительства. Она местная жительница. Ранее судимая.

В ходе досудебного расследования установлено, что в результате денежной аферы пострадали 11 граждан. Им причинен материальный ущерб на сумму около 3,5 миллионов тенге. Районным судом подозреваемая отпущена под подписку о невыезде, - рассказали в полиции.

Полиция Туркестанской области просит граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников. Не доверять свои личные сбережения чужим людям.


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