В Казахстане в естественную среду обитания выпустили более 4000 дроф-красоток

Птиц выпустили на территориях Алматинской, Мангистауской, Туркестанской и Кызылординской областях.

4160 дроф-красоток выпустили в дикую природу Казахстана, передает zakon.kz.

В этом году в естественную среду обитания выпустили 4160 особей дрофы-красотки. Из них 3236 птиц были выведены в питомнике ОАЭ и 924 особей в Туркестанской области.

Птиц выпустили на территориях Алматинской, Мангистауской, Туркестанской и Кызылординской областях.

Начиная с 2009 года на территории Казахстана ежегодно проводятся выпуски молодых дроф-красоток. Дрофы, происходящие от мигрирующих особей азиатских популяций успешно адаптируются в природной обстановке и наряду с дикими птицами улетают осенью к местам зимовки. Вернувшиеся весной птицы приступают к размножению и их потомство является уже полностью дикими. Кроме того, самки, выпущенные весной способны также размножаться, тогда как самцы в основной массе становятся половозрелыми на 2-3 года, - говорится в сообщении Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Итого, в период с 2009-2019 годы в природу Казахстана было выпущено 20 489 особей дроф-красоток и 625 соколов. Согласно практическим наблюдениям процент выживаемости составляет не менее 50%.

Дрофа-красотка (Otis tarda) занесена в Красную книгу Казахстана. I категория, вид находящийся под угрозой исчезновения. Один из двух представителей рода в Казахстане.

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