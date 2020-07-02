Токаев рассказал о знакомстве с Назарбаевым

В то время Касым-Жомарт Токаев работал в посольстве Китая.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о знакомстве с Нурсултаном Назарбаевым в статье под названием "Уроки исторической личности". Она опубликована в газете "Egemen Qazaqstan", передает zakon.kz.

С момента их знакомства прошло 35 лет.

"В сентябре 1985 года Нурсултан Абишевич в качестве Председателя Совета министров Казахской ССР прибыл в Китай. В то время я работал в посольстве. Уже тогда всех нас поразили и восхитили глубина знаний, смелость мыслей, последовательность и ясность речи, которую демонстрировал глава казахского правительства во время переговоров с китайской стороной. Когда мы встретились с сотрудниками посольства после неформальной беседы, длившейся два с половиной часа, я посмотрел на своих коллег и сказал: "Похоже, мы только что разговаривали с будущим руководителем Казахстана". Пять лет спустя Нурсултан Назарбаев возглавил нашу страну.

Одно из первых кадровых решений Первого Президента Казахстана на заре Независимости и определило мою судьбу. В своей книге "Преодоление" я так написал об этом: "Этот щедрый душой человек поверил в мои способности и позволил мне использовать их на благо страны, где я родился и вырос, – на благо Казахстана".

За годы моей работы на посту заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций я не раз становился свидетелем того, как всемирно известные политики очень высоко отзывались о Нурсултане Назарбаеве. Несомненно, это заставляло меня испытывать еще большую гордость за свой народ.

Нурсултан Назарбаев, сумевший стать главой независимого государства, пользующийся уважением и любовью народа, родился в простой семье, учился в казахской школе, в начале своего славного трудового пути занимался плавкой чугуна. Вскоре Нурсултан Абишевич смог достичь своей высокой мечты, которая была подобна высочайшей вершине гор Алатау, у подножия которых он родился и вырос. С ранних лет Нурсултан Назарбаев жил заботой о людях. А умение играть на домбре и знание духовного наследия казахского народа сблизили его с творческой интеллигенцией. Превосходные организаторские способности и беззаветная любовь к работе привели молодого лидера на вершину управленческой вертикали. В июне 1989 года Нурсултан Назарбаев стал первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, в апреле 1990 года Верховный совет избрал его первым Президентом Республики Казахстан. Уже тогда Нурсултан Абишевич выделялся как самый молодой и харизматичный лидер на территории СССР, в то время одного из самых влиятельных государств в на мировой геополитической карте", - написал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал и о периоде развала СССР.

"Нурсултан Назарбаев как опытный политик прекрасно понимал, что советская держава находится на грани развала. Поэтому в критический период истории он не стал участвовать в политических играх, развернувшихся в руководстве бывшего Союза, оставаясь сторонником интеграционных процессов. Когда развалилась некогда огромная страна, его позиция стал определяющей при формировании СНГ. Если иметь в виду "югославский сценарий", то на самом деле это было самым разумным решением, которое позволило предотвратить кровопролитие в процессе становления новых государств.

Независимый Казахстан оказался перед судьбоносным выбором. Молодое государство должно было определить свое место в мировой геополитике. В своих воспоминаниях Елбасы напоминает о вопросах, ответы на которые тогда приходилось искать: "Какой страной станет Казахстан? Суждено ли ему стать мостом между Азией и Европой? Или он станет осью Север-Юг?"

Чтобы понять значение и исторические масштабы преобразований, осуществлявшихся под руководством Главы государства, достаточно просто вспомнить, в каком сложном положении в тот момент находилась наша страна. В наследство от Советского Союза Казахстану достались пришедшая в упадок экономика, остановившиеся промышленные и сельскохозяйственные предприятия, безработица, бедность. Все это усиливало социальное напряжение, и в любой момент грозило привести к дальнейшей эскалации ситуации. Не секрет, что многие политики и эксперты в то время скептически относились к будущему нашего государства. По их мнению, экономические и демографические проблемы, отсутствие оформленной внешней границы могли нанести ощутимый урон независимости. Однако взвешенная и эффективная политика Первого Президента позволила полностью опровергнуть подобные скептические прогнозы. Были приложены огромные усилия, в том числе для урегулирования пограничного вопроса", - написал глава государства.

Президент Казахстана рассказал и о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

"В те годы в повестке дня остро стоял вопрос о возможном сохранении Казахстаном ядерного оружия: даст ли обладание этим "наследием" некогда впечатляющей военной мощи СССР какое-либо преимущество или может стать новым источником напряженности. К слову, Казахстану входил в четверку стран, обладателей крупнейших в мире ядерных арсеналов. Но благодаря политической воле Елбасы казахский народ, один из наиболее пострадавших в мире от ядерных испытаний, выступил с инициативой об отказе от оружия массового уничтожения.

Решение Первого Президента вызвало широкий резонанс в международном сообществе. На сегодняшний день многие страны поддержали инициативу Казахстана и закрыли свои ядерные полигоны, превращавшие все вокруг в настоящий ад. В частности, после закрытия Семипалатинского полигона были прекращены испытания на российском полигоне на Новой Земле, на американском – в Неваде, на французском – в Тихом океане, а также на китайском – в Лобноре. Четвертый по величине ядерный потенциал в мире, включавший более 110 баллистических ракет и 1200 ядерных боеголовок, способных достигнуть любой точки земли, был ликвидирован в результате совместных усилий с Соединенными Штатами и Россией. В сентябре 2006 года в Семипалатинске был подписан Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии. 29 августа в память об официальном закрытии Семипалатинского испытательного полигона во всем мире отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Мы и впредь будем активно участвовать в реализации инициатив, направленных на установление мира и разоружение.

Елбасы как опытный и уважаемый политик с высокой трибуны ООН призвал своих коллег использовать ядерную энергию исключительно в мирных целях. Хотя эта проблема был озвучена еще в 1946 году на впервые созванной Генеральной Ассамблее ООН, страны мира продолжили "гонку вооружений". Решительные слова и действия Первого Президента Казахстана положили начало системным шагам, направленным на предотвращение распространения оружия массового уничтожения в мире. Не могла оставить равнодушным Нурсултана Назарбаева и проблема глобального потепления. Он привлек внимание всей мировой общественности к трагедии Арала, представляющей угрозу не только для стран Центральной Азии, но и для всего человечества. Размах этой экологической катастрофы поистине огромен – ядовитая соль с высохшего морского дна стремительно распространяется по всей планете. Надо сказать, что к сегодняшнему дню нам уже удалось немало сделать: наполнен водой Малый Арал, снижена соленость, возрождается рыболовство, высажены саксаульные леса для предотвращения движения песка с морского дна. Нурсултану Абишевичу принадлежит еще одна глобальная инициатива по созданию в рамках ООН Реестра мировых экологических проблем для выработки эффективных механизмов борьбы с экологическими катастрофами. Таким образом, усилия Первого Президента вносят существенный вклад в консолидацию мирового сообщества во имя мира и прогресса", - отметил он.

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