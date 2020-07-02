Еще 214 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
Всего в стране выздоровели – 14 059 человек.
Фото : КТК2 июля 2020, 10:40
214 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщает zakon.kz.
в Алматинской области - 21,
в Северо-Казахстанской области – 193.
Всего в стране выздоровели – 14 059 человек от COVID-19.
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