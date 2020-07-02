Еще 214 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 14 059 человек.

214 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщает zakon.kz.

в Алматинской области - 21,

в Северо-Казахстанской области – 193.

Всего в стране выздоровели – 14 059 человек от COVID-19.

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