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Еще 214 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

Всего в стране выздоровели – 14 059 человек.

Фото : КТК2 июля 2020, 10:40

214 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, сообщает zakon.kz.

в Алматинской области - 21,
в Северо-Казахстанской области – 193.

Всего в стране выздоровели – 14 059 человек от COVID-19.


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