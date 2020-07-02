МВК назвала лекарства, которыми можно заменить парацетамол
Список состоит из 62 лекарств.
Фото : Pixabay2 июля 2020, 10:52
Список лекарств с содержанием парацетамола опубликовали на странице Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, передает zakon.kz.
Среди жаропонижающих, которые зарегистрированы в государственном реестре, есть:
Парацетамол;
Терафлю;
Панадол;
Цефекон;
Эффералган;
Фервекс;
АнтиФлу;
Агриппин и другие.
Список состоит из 62 лекарств.
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