МВК назвала лекарства, которыми можно заменить парацетамол

Список состоит из 62 лекарств.

Список лекарств с содержанием парацетамола опубликовали на странице Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, передает zakon.kz.

Среди жаропонижающих, которые зарегистрированы в государственном реестре, есть:

Парацетамол;

Терафлю;

Панадол;

Цефекон;

Эффералган;

Фервекс;

АнтиФлу;

Агриппин и другие.

Список состоит из 62 лекарств.

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