Нурсултан Назарбаев умеет находить общий язык с самыми разными людьми.

Благодаря сбалансированному курсу в отношениях с ведущими партнерами Казахстан сумел дипломатическими методами обеспечить гарантии национальной безопасности. Об этом в статье "Уроки исторической личности", опубликованной в "Egemen Qazaqstan", написал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

Елбасы, укрепляя всесторонние связи со всем миром, заложил основы многовекторной внешней политики.

Он вошел в число лидеров постсоветского пространства, получивших глобальное признание. Сама история подтвердила верность оценки, которую дал первый премьер-министр Сингапура, выдающийся политик Ли Куан Ю, утверждавший: "Назарбаев – восходящая звезда в советской политике, крупная фигура среди различных республик. Лидер Казахстана в меру жесткий, практичный, быстрый и решительный человек, обаятельный, талантливый и настойчивый, который признан и другими республиками союза. Если Назарбаев будет у руля республики, у Казахстана будет значительно больше шансов на успех", - отметил глава государства.

По словам Токаева, Нурсултан Назарбаев умеет находить общий язык с самыми разными людьми.

Хорошо известно о его яркой харизматичности. Это редкое свойство дается не каждому. Воистину, это прежде всего природный дар, который затем оттачивался в ходе постоянного самосовершенствования личности. На протяжении многих лет будучи учеником, соратником, единомышленником Елбасы, я имел возможность наблюдать за тем, как он трудится. И я не скрываю своего восхищения его выдающимися качествами. Елбасы много читает, причем его привлекает не только национальная, но и зарубежная литература, он интересуется происходящими событиями, досконально знает историю и культуру нашей страны, особенно внимательно следит за ситуацией в экономике, - вспомнил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также рассказал, как Назарбаев готовился к встречам с зарубежными лидерами.

Он внимательно изучал информационные материалы, подготовленные министерством иностранных дел и другими ведомствами, а затем записывал собственные тезисы в личный блокнот. Можно сказать, что его интересовало всё: экономическое положение данной страны, личные характеристики высокого гостя, его деловые качества и многое другое. Б лагодаря этому Первый Президент в глазах его коллег, представителей прессы всегда выглядел привлекательным и интересным собеседником. Одно из самых ярких его качеств – тонкое чувство юмора. После каждой встречи шутки, прозвучавшие из уст Елбасы, разлетались среди мировой политической элиты. Его остроумие всегда получало высокую оценку зарубежных политиков [...] Глава государства часто выезжал за рубеж и принимал в своей резиденции иностранных гостей, чтобы Казахстан не остался на обочине глобальной политики, - написал Токаев.

Благодаря Елбасы Казахстан стал страной, открытой для интеграционных процессов, отметил в статье глава государства.

В качестве активного члена и инициатора таких международных объединений, как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организация исламского сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация Договора о коллективной безопасности, Тюркский совет и др., наша страна поддерживает эффективное развитие межрегиональных, межгосударственных связей, - подчеркнул Президент Казахстана.

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