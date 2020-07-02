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Предприниматель из Карагандинской области украл 5,8 млн тенге на ремонте дорог

Его осудили на 3,5 года.

Фото : newtimes.kz2 июля 2020, 11:02

В Карагандинской области осужден коммерсант за мошенничество, сообщает zakon.kz.

В мае приговором Шахтинского городского суда Карагандинской области осужден директор коммерческого предприятия, который путем мошенничества получил из государственного бюджета денежные средства в качестве оплаты за производство фактически не выполненных объемов работ по ремонту автомобильной дороги, - говорится в сообщении пресс-службы КФМ МФ РК.

Размер причиненного государству ущерба составил 5,8 млн тенге.

Приговором суда обвиняемый признан виновным, с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере строительства и ремонта, автомобильных дорог, сроком на 7 лет.


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