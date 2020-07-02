Курс доллара немного снизился на торгах
Доллар подешевел на 0,45 тенге.
Фото : amp.politeka.net2 июля 2020, 11:16
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 405,23 тенге (-0,45), передает zakon.kz.
В обменниках доллары покупают/продают по 405-406,5 тенге, евро - 456,5-459 тенге, рос. рубль - 5,75-5,81 тенге.
Между тем мировые цены на нефть повышаются второй день подряд.
Так, по состоянию на 10.40 утра стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,21% - до $42,12 за баррель.
Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,13% - до $39,87 за баррель.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5030262-959517a22678075b8545137942090386
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...