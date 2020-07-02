Курс доллара немного снизился на торгах

Доллар подешевел на 0,45 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 405,23 тенге (-0,45), передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 405-406,5 тенге, евро - 456,5-459 тенге, рос. рубль - 5,75-5,81 тенге.

Между тем мировые цены на нефть повышаются второй день подряд.

Так, по состоянию на 10.40 утра стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,21% - до $42,12 за баррель.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,13% - до $39,87 за баррель.

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