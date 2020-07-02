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Разъезжавших на крыше автомобиля парней оштрафовали в Нур-Султане

Их привлекли к ответственности сразу по нескольким статьям административного законодательства.

Фото : кадр из видео2 июля 2020, 11:16

Водитель, перевозивший на крыше машины двух молодых парней, а также сами "каскадеры", привлечены к административной ответственности, сообщает zakon.kz.

Видео с двумя молодыми людьми, разъезжающими на крыше автомобиля, было опубликовано в социальной сети instagram в паблике vastane.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана, личности нарушителей ПДД установлены и к ним приняты предусмотренные законодательством меры.

28 июня текущего года 30-летний житель столицы, находясь за рулем автомашины Honda CRV следуя по улице Бейбитшилик, грубо нарушив правила дорожного движения, перевозил на крыше машины двух знакомых. По данному факту в отношении владельца автомашины Honda CRV возбуждены и составлены административные протокола по двум статьям: по ст.593 КРКоАП (перевозил пассажиров вне кабины транспортного средства) и по ст.612 КРКоАП (не имел при себе страхование на автомашину по требованию уполномоченных лиц для проверки установленных документов на транспортное средство). На водителя наложен административный штраф в размере 10 (десять) месячных расчетных показателей. Нарушители, сидевшие на крыше машины, также привлечены к административной ответственности, – сообщили в пресс-службе столичного ДП.

Нарушители признали свою вину, принесли извинения и посоветовали другим не нарушать ПДД.


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