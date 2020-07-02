Как прошли матчи чемпионата Казахстана по футболу после рестарта

Лидерство в турнирной таблице после 3 тура захватил алматинский "Кайрат".

В Казахстане после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, прошли матчи Казахстанской футбольной премьер-лиги (КПЛ). Об итогах игр в обзоре zakon.kz.

Все матчи 3 тура прошли без зрителей, с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Кроме ого, были внесены изменения в некоторые правила проведения матчей - на тренерской скамейке разрешено нахождение только главного тренера команды, ассистента и доктора. Запасные игроки расположились на трибуне за скамейкой своей команды, соблюдая дистанцию в 2-3 метра, для них обязательно ношение одноразовых перчаток и маски во время наблюдения за матчем. Отменена церемония предматчевого построения, футболисты стартового состава сразу после поочередного выхода из подтрибунного помещения занимают свои позиции на поле. Командам разрешено проведение 5 замен игроков, при этом допустимо только 3 остановки игры по ходу матча. Список запасных футболистов расширен до 12 человек на игру от каждой команды.

Во время паузы с чемпионата снялся павлодарский "Иртыш", в чемпионате осталось нечетное количество команд, поэтому теперь в каждом туре один клуб будет пропускать тур. В этот раз такая честь досталась столичной "Астане".

Тобол — Каспий 2:0 (0:0)

Голы: Нургалиев 84 (1:0), Омиртаев 89 (2:0)

Кайрат — Жетысу 3:0 (1:0)

Голы: Оганесян 11 (1:0), Вржещиньский 56 (2:0), Шушеначев 90+1 (3:0)

Кызыл-Жар СК — Окжетпес 3:1 (1:1)

Голы: Молдакараев 28 (0:1), Энаке 44 (1:1), Димов автогол 76 (2:1), Мульдинов 87 (3:1)

Кайсар — Тараз 1:1 (1:0)

Голы: Нарзилдаев 41 (1:0), Сильва 49 (1:1)

Ордабасы — Шахтер 0:1 (0:0)

Гол: Манзорро 64 (0:1)

Удаления: Диакате 74, Манзорро 80





Лидерство в турнирной таблице после 3 тура захватил алматинский "Кайрат". Матчи следующего тура пройдут 5 июля. Добавм, что Казахстанская футбольная Премьер-Лига вернулась позже всех из стран, входящих в УЕФА.





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