Как прошли матчи чемпионата Казахстана по футболу после рестарта
Лидерство в турнирной таблице после 3 тура захватил алматинский "Кайрат".
В Казахстане после перерыва, связанного с эпидемией коронавируса, прошли матчи Казахстанской футбольной премьер-лиги (КПЛ). Об итогах игр в обзоре zakon.kz.
Все матчи 3 тура прошли без зрителей, с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. Кроме ого, были внесены изменения в некоторые правила проведения матчей - на тренерской скамейке разрешено нахождение только главного тренера команды, ассистента и доктора. Запасные игроки расположились на трибуне за скамейкой своей команды, соблюдая дистанцию в 2-3 метра, для них обязательно ношение одноразовых перчаток и маски во время наблюдения за матчем. Отменена церемония предматчевого построения, футболисты стартового состава сразу после поочередного выхода из подтрибунного помещения занимают свои позиции на поле. Командам разрешено проведение 5 замен игроков, при этом допустимо только 3 остановки игры по ходу матча. Список запасных футболистов расширен до 12 человек на игру от каждой команды.
Во время паузы с чемпионата снялся павлодарский "Иртыш", в чемпионате осталось нечетное количество команд, поэтому теперь в каждом туре один клуб будет пропускать тур. В этот раз такая честь досталась столичной "Астане".
Тобол — Каспий 2:0 (0:0)
Голы: Нургалиев 84 (1:0), Омиртаев 89 (2:0)
Кайрат — Жетысу 3:0 (1:0)
Голы: Оганесян 11 (1:0), Вржещиньский 56 (2:0), Шушеначев 90+1 (3:0)
Кызыл-Жар СК — Окжетпес 3:1 (1:1)
Голы: Молдакараев 28 (0:1), Энаке 44 (1:1), Димов автогол 76 (2:1), Мульдинов 87 (3:1)
Кайсар — Тараз 1:1 (1:0)
Голы: Нарзилдаев 41 (1:0), Сильва 49 (1:1)
Ордабасы — Шахтер 0:1 (0:0)
Гол: Манзорро 64 (0:1)
Удаления: Диакате 74, Манзорро 80
Лидерство в турнирной таблице после 3 тура захватил алматинский "Кайрат". Матчи следующего тура пройдут 5 июля. Добавм, что Казахстанская футбольная Премьер-Лига вернулась позже всех из стран, входящих в УЕФА.
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