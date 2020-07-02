Можно ли казахстанским школьникам обучаться дистанционно в школах России

К обязанностям родителей и иных законных представителей относится обеспечивать посещение детьми занятий в учебном заведении.

Можно ли казахстанским школьникам обучаться в российских школах дистанционно и не посещать казахстанскую школу. Такой вопрос был задан министру образования и науки РК на сайте "электронного правительства", передает zakon.kz.

Просим вас разъяснить следующую ситуацию: может ли гражданин Республики Казахстан, проживающий на территории РК, обучать своего ребенка дистанционно в школе Российской Федерации и не посещать организацию образования Республики Казахстан, ссылаясь на право выбора родителем формы обучения и организации образования для своего ребенка, - задала вопрос директор одной из школ РК.

На что министр ответил, что в соответствии с законом "Об образовании" к обязанностям родителей и иных законных представителей относится обеспечивать посещение детьми занятий в учебном заведении.

В соответствии с буквальным пониманием данной нормы закона, слово "посещение" означает физическое прибытие и нахождение ребенка.Следует отметить, что законодатель использует понятие "посещение", а не обучение. В случае применения законодателем в вышеназванной норме закона слов "обеспечивать обучение", тогда бы основным критерием для оценки действий родителей (законных представителей) было бы получение детьми образования независимо от формы ее получения. Аналогично, это такое же буквальное понимание имеется в норме на государственном языке: "балалардың оқу орнындағы сабаққа баруын қамтамасыз етуге", - говорится в ответе.

Как отмечается, исключение составляют лишь случаи, прямо предусмотренные законодательством.

В частности, допускается ненахождение в учебном заведении детям с особыми образовательными потребностями, которые могут обучаться дистанционно, либо дети, обучающиеся по экстернату.

Дистанционное обучение в школах и коллежах в связи пандемии короновирусной инфекции, применяемое в настоящее время, является технологией (как компонент) в рамках очной формы обучения. Дистанционное обучение, как форма обучения для школ и колледжей, не предусмотрена законодательством, но, как сказано, является за исключением только для лиц с особыми образовательными потребностями, - написал министр.

Он также отметил, что согласно Конституции, среднее образование является обязательным.

С учетом вышеизложенного, родители обязаны обеспечивать посещение детьми занятий (быть физически на занятиях) в школах и колледжах, где получают среднее образование. Исключение составляют дети с особыми образовательными потребностями, обучающиеся дистанционно либо дети, обучающиеся по экстернату, - заключил он.

Таким образом, необеспечение физического нахождения детьми на занятиях в школах и колледжах для получения среднего образования должно рассматриваться как не исполнение родителями и иными законными представителями своих обязанностей.

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