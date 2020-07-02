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Фанатов поколотили дубинками за несоблюдение социальной дистанции в Дании

Это случилось во время финала Кубка Дании.

Фото : Lars Poulsen2 июля 2020, 12:15

В Дании провели финал Кубка страны по футболу, однако, не обошлось без инцидента, передает zakon.kz.

Участникам финала - клубам "Ольборг" и "Сеннерйюск" было выделено по 725 билетов, но с условием, что представители клубов удут следить за тем, чтобы болельщики на трибунах соблюдали социальную дистанцию во избежании заражения коронавирусом. Однако, в порыве чувств пришедшие на стадион фанаты "Ольборга" забыли о предписании и приблизились друг к другу слишком близко.

В связи с этим организаторы приостановили матч на 30-й минуте. Сначала с нарушившими социальную дистанцию пытались провести беседу представители клуба, но позже людей вывели со стадиона. За пределами спортивного объекта полиция применила дубинки к тем, кто сопротивлялся.

После такой "воспитательной работы", занявшей около 15 минут, полицейские проводили болельщиков на стадион, и рассадили их как можно ближе друг к другу, но все же на определенном расстоянии. Матч возобновили, других инцидентов не было. В итоге "Сеннерйюск" выиграл со счетом 2:0, это первая победа клуба в Кубке Дании.


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