Задержана автор рассылки о распылении страшного вируса в Туркестанской области

Фейковое сообщение распространяла жительница районного центра.

Автора ложной информации о распространении страшного вируса в Сарыагаше задержали полицейские Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области, через мессенджеры в социальных сетях распространяется аудиозапись, где женский голос говорит о том, что "между 2 и 3 часами ночи в Сарыагашском районе будет распыляться вирус, заражающий детей." Данный факт полицейские зарегистрировали по ст. 274 УК РК "распространение заведомо ложной информации"

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили и задержали жительницу районного центра. Она подозревается в распространении ложной информации. Женщина полностью признала свою вину. Как оказалось, эту аудиозапись она отправила через мессенджер WhatsApp снохе и хотела, чтобы родственники лишний раз не выходили на улицу. Проводится досудебное расследование, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

Полицейские Туркестанской области просит граждан доверять только официальным источникам и предупреждают, что за распространите ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

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