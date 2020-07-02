Американку уволили за угрозы "зарезать" противников Black Lives Matter

Девушка обвинила в своей неудаче сторонников Трампа.

Выпускницу Гарварда Клэйру Джановер уволили после видео, в котором она пригрозила "зарезать" противников движения Black Lives Mater, передает zakon.kz со ссылкой на New Yorl Post.

Ее уволили из престижной консалтинговой фирмы Deloitte.

Следующего человека, которому хватит наглости сказать "все жизни важны", я зарежу. И пока вы будете истекать кровью, я покажу вам свой порез от бумаги и скажу "мой порез тоже важен", - говорила в видеозаписи выпускница престижного университета.

Девушка обвинила в своей неудаче сторонников Трампа.

Они лишили меня работы. Мне угрожали убийством, изнасилованием. Мое будущее скомпрометировано из-за сторонников Трампа, - высказалась Джановер в следующем видео.

После увольнения она обвинила компанию в том, что та не борется с систематическим расизмом и неравенством, и объявила, что находится "на правильной стороне истории".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!