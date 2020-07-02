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Еще 356 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 

Всего в стране выздоровели – 14 415 человек от COVID-19.

Фото : inform.kz2 июля 2020, 14:02

В Казахстане 356 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 120,
в Восточно-Казахстанской области - 5,
в Актюбинской области - 4,
в Мангистауской области - 2,
в Костанайской области - 18
в Павлодарской области - 5,
в Северо-Казахстанской области - 200,
в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 14 415 человек от COVID-19.


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