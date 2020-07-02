Еще 356 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане 

Всего в стране выздоровели – 14 415 человек от COVID-19.

В Казахстане 356 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 120,

в Восточно-Казахстанской области - 5,

в Актюбинской области - 4,

в Мангистауской области - 2,

в Костанайской области - 18

в Павлодарской области - 5,

в Северо-Казахстанской области - 200,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 14 415 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!