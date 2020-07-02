Упрощение Британией миграционных правил для жителей Гонконга оценили в Китае 

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что закон о защите нацбезопасности Гонконга нарушает положения подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.

Китай сохраняет за собой право принять "соответствующие меры" в ответ на решение Великобритании упростить процедуру получения вида на жительство в Соединенном Королевстве для части жителей Гонконга, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Власти Великобритании на фоне принятия в Китае закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге заявили в среду об упрощении процедуры получения вида на жительство в Соединенном Королевстве для жителей Гонконга, получивших паспорта граждан британских заморских территорий.

Если британская сторона внесет односторонние изменения в соответствующую практику, это будет нарушением ее собственной позиции и обязательств, а также международного права и основных норм, регулирующих международные отношения. Мы решительно выступаем против этого и оставляем за собой право принять соответствующие меры, - говорится в заявлении посольства.

Накануне сообщалось, что посол Китая в Великобритании Лю Сяомин вызван в британский МИД после обвинений в адрес КНР в нарушении суверенитета. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что закон о защите нацбезопасности Гонконга нарушает положения подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.



Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон.

ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III Основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией.

Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.

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