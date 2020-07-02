Как известно, 1 июля завершился льготный период для казахстанцев в системе ОСМС.

Более 800 тысяч работников МСБ освобождены от отчислений и взносов за медстрахование до 1 октября, сообщает zakon.kz.

Для того, чтобы сотрудники МСБ могли получать медпомощь из пакета ОСМС, их работодатели должны ежемесячно до 1 октября должны передавать в Фонд информацию о наемных работниках.

Как известно, 1 июля завершился льготный период для казахстанцев в системе ОСМС. До этого времени условно застрахованными считались все, и соответственно, имели право на получение медицинской помощи в рамках пакета ОСМС.

Согласно Постановлению Правительства № 224 "О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения", в ближайшие три месяца освобождены от уплаты взносов только 29 категорий МСБ, это более 800 тысяч работников малых и средних предприятий.

При этом продление льготного периода для МСБ - это мера поддержки малых и средних предприятий. То есть с зарплаты сотрудников этих предприятий не будут удерживать налогои и отчисления, при этом они будут иметь полный доступ к пакету медстрахования. Кроме того, не удерживаются взносы за ОСМС с надбавок, которые марта этого года выплачиваются медработникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.

Механизм передачи информации в ФСМС такой: работодатели должны предоставлять списки своих работников в электронном формате каждый месяц не позднее 25 числа. Для этого, они должны пройти по ссылке на сайте Комитета государственных доходов и найти в списке по БИН свою организацию (при отсутствии БИН в данном списке, регистрация организации невозможна). После чего необходимо с помощью электронной цифровой подписи юрлица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную систему фонда и подписать пользовательское соглашение. Далее добавляются ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС – это можно сделать как одним файлом Excel, так и построчно на каждого отдельного работника. В последующем вводить данные повторно не придется, нужно будет только актуализировать эти данные. В свою очередь, эта информация ежемесячно будет передаваться в комитет госдоходов.

Если же работник одного из предприятий МСБ, придя в поликлинику, обнаружил, что по какой-то причине не может претендовать на медпомощь по страховке, то он может самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Так, нужно загрузить приложение, зарегистрироваться с указанием электронного адреса, фамилии, ИИНа, номера телефона и написать обращение такого формата: "Я, работник МСБ, владелец которого освобожден от уплаты налогов и соцотчислений, но при этом не передал обо мне сведения в Фонд медстрахования". Далее нужно указать БИН организации, ИИН работодателя и свой ИИН, прикрепить документ, подтверждающий трудовые отношения с этим работодателем (приказ о назначении или трудовой договор).

Операторы в течение получаса выяснят ситуацию, сверив соответствие этой организации по перечню, представленному в списке освобожденных субъектов МСБ, и этому работнику присвоят статус на один месяц. При этом, он обязательно должен обратиться к своему работодателю с просьбой внести по нему сведения через информсистему Фонда, так как наемный работник будет считаться застрахованным только по факту поступления этой информации.

С полным списком 29 категорий МСБ можно ознакомиться в Постановлении правительства № 224 "О дальнейших мерах по стабилизации экономики по вопросам налогообложения".

Напомним, система ОСМС заработала в Казахстане с 1 января. 1 апреля было объявлено о продлении льготного периода по уплате взносов, в течение которого необходимо было определиться со своим статусом застрахованности, произвести взносы и стать участником ОСМС.

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