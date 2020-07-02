Евразийский банк достиг рекордных показателей по итогам года

Мы прошли с нашей страной все взлеты и падения - Александр Машкевич.

Фото : АО "Евразийский банк"

АО "Евразийский банк" объявило консолидированные результаты деятельности банка и его дочерних организаций (далее — банк) за 12 месяцев 2019 года, сообщает zakon.kz. Я рад представить аудированные результаты работы банка по МСФО за 2019 год. Мы завершили год с рекордными показателями. Операционный доход банка вырос на 25% с 72,9 млрд тенге до 91,6 млрд тенге. Количество клиентов, сделавших свой выбор в пользу нашего банка, выросло на 20% и приблизилось к 4 млн человек. Отношение затрат к доходам (cost to income) снизилось с 44,4% до 38,7%. Капитализация банка выросла: К1 — с 9,5% до 10%, К2 — с 23,8% до 26,2%. Мы вошли в сложный для всего рынка 2020 год с впечатляющим запасом ликвидности: доля высоколиквидных активов на балансе банка на конец 2019 года составила 31,8% и поддерживается более этого уровня по сей день. Агентство Moody’s присвоило банку рейтинг B2. В 2019 году наш банк отпраздновал 25-летие деятельности. Мы прошли с нашей страной все взлеты и падения и продолжаем быть надежным партнером для наших клиентов несмотря ни на что, — прокомментировал итоги 2019 года Глава Совета директоров банка Александр Машкевич. В группу АО "Евразийский банк" помимо банка входят дочерние предприятия: ПАО "Евразийский банк" (г. Москва), ТОО "Евразийский проект 1" и ТОО "Евразийский проект 2". АО "Евразийская финансовая компания" является материнской компанией банка и владеет 100% акций банка.

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