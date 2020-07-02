В Караганде хулиганы покрасили мужчину черной краской
Полицейские вызвали медиков, те госпитализировали мужчину.
В Караганде мужчину, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, покрасили в черный цвет за 500 тенге. Начато досудебное расследование, передает zakon.kz.
В Сети появился ролик с мужчиной, который рассказал, что его за 500 тенге покрасили краской.
Я просто спросил, есть работа, чтобы подзаработать? Они сказали нет, но давай тебя покрасим и 500 тенге дадим. Я сказал давай, - говорит мужчина.
В полиции сообщили, что информация о том, что раздетый и без обуви мужчина пытается выйти на проезжую часть поступила сегодня, 2 июля.
Установлен 22-летний житель города, торс которого был весь в краске. По словам молодого человека, некие лица, заплатив ему 500 тенге, валиком покрасили его. Сам он вел себя неадекватно, - говорится в сообщении полиции Карагандинской области.
При проверке базы данных было установлено, что парень состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере. Полицейские вызвали медиков, которые его госпитализировали.
Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность тех, кто причастен к данному факту.
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Посмотрите это грустное видео. И взгляните на фото - это душевно больной человек в Пришахтинске, в Караганде. Зовут Андрей. Он попросил у мужчин деньги на еду, а эти жестокие люди предложили за 500 тенге поиздеваться над больным человеком - они валиком покрасили его обычной химической краской. ⠀ Какая жестокость! Если вам жалко отдать Андрею 500 тенге на еду, то не давайте вообще, чем красить его. ⠀ Эти мрази еще и очень старались - тщательно покрасили лицо, уши, волосы! Часть краски Андрей вытер землей и кусками тряпок. А как этот несчастный человек будет смывать краску, вы подумали??? Он на ваши 500 тенге пошёл покупать бензин, чтобы смыть краску. ⠀ Бог вам судья, Дима Ким, Таза, Фариз (Фара), Нурсултан. Займитесь благородными делами, не вредите людям, оставьте после себя в этом мире благие дела. Всевышний напомнит вам об этом зле. Издеваться над нуждающимся, и тем более нездоровым человеком - это тяжкий грех. ⠀ Их диалог:⠀Братишка, подойди сюда. Что случилось? Почему ты такой? Он отвечает: в краске? Это меня в 12 часов пацаны покрасили. Дали за это 500 тенге. Они с этого района, с 47-го района. Фариз–Фара, потом очкастый бородатый, Дима Ким, Таза, Нурсултан. - На хера они над тобой так издеваются? - Я просто попросил: есть работа подзаработать? Они сказали – нет, но давай тебя покрасим и 500 тенге дадим. Я сказал давай. - Тебя как зовут? Краска же не смоется. - Андрей. Сейчас литр бензина куплю, отмою. ⠀ Спасибо мужчине, который снял это преступление и попросил нас предать это огласке! ⠀ #пришахтинск #жестокие_парни_из_пришахтинска #караганда #караганда_пришахтинск ⠀ @patriotkaragandy
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