В Караганде хулиганы покрасили мужчину черной краской

Полицейские вызвали медиков, те госпитализировали мужчину.

В Караганде мужчину, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере, покрасили в черный цвет за 500 тенге. Начато досудебное расследование, передает zakon.kz.

В Сети появился ролик с мужчиной, который рассказал, что его за 500 тенге покрасили краской.

Я просто спросил, есть работа, чтобы подзаработать? Они сказали нет, но давай тебя покрасим и 500 тенге дадим. Я сказал давай, - говорит мужчина.

В полиции сообщили, что информация о том, что раздетый и без обуви мужчина пытается выйти на проезжую часть поступила сегодня, 2 июля.

Установлен 22-летний житель города, торс которого был весь в краске. По словам молодого человека, некие лица, заплатив ему 500 тенге, валиком покрасили его. Сам он вел себя неадекватно, - говорится в сообщении полиции Карагандинской области.

При проверке базы данных было установлено, что парень состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере. Полицейские вызвали медиков, которые его госпитализировали.

Начато досудебное расследование по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность тех, кто причастен к данному факту.

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