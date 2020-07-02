Какие медпрепараты лучше принимать при COVID-19, рассказала врач

Также она порекомендовала постоянно вести здоровый образ жизни и всеми доступными способами повышать иммунитет.

Как укрепить иммунитет и какие препараты лучше принимать при заболевании коронавирусом, журналисту МИА "Казинформ" рассказала руководитель Центра укрепления общественного здоровья Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жазира Ембердиева, передает zakon.kz.

Коронавирусная инфекция – высококонтагиозное заболевание, в отличие от других простудных заболеваний и сезонных гриппов. Поэтому нужно строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности: частое мытье рук с мылом, обработка спиртовыми санитайзерами, соблюдение социальной дистанции в закрытых общественных местах, обязательное ношение защитных медицинских масок. Рекомендуется не посещать места с большим скоплением людей, в частности, тои, дни рождения, поминки, медицинские организации в плановом порядке и другие мероприятия. Необходимо часто проветривать жилье, проводить влажную уборку помещений, - пояснила Жазира Ембердиева.

Кроме того, она порекомендовала постоянно вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять курением, алкоголем, употреблять только органические продукты питания, заниматься спортом, ежедневной гимнастикой, принимать контрастный душ, плавать, бегать, ходить на свежем воздухе. Постоянно закаливать свой организм, повышать иммунитет вышеназванными мероприятиями, а также принимать витамины, своевременно проходить медицинский профилактический осмотр.

Также врач рассказала, какие препараты лучше принимать при заболеваемости коронавирусом.

При появлении первых симптомов необходимо обильное питье, постельный режим. Из жаропонижающих препаратов рекомендуется употреблять парацетамол, ибуфен, нимесулид. Противовирусные препараты – ингавирин, терафлю, фервекс. Из антикоагулянтов – ацетилсалициловая кислота (аспирин), препараты калия – по показаниям. Также от кашля помогают АЦЦ 600, ингаляции, растительные сиропы (проспан), корень солодки и другие препараты. Рекомендуем полоскать горло антисептиками, солевыми растворами, принимать витамины С, Д. Следовать пронпозиции – лежать на животе по одному часу 4-5 раза в день для облегчения вентиляции легких и профилактики одышки. Кроме того, рекомендуем заниматься дыхательной гимнастикой. При легком и среднем течении заболевания – антибиотики противопоказаны, - заключила эксперт.

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