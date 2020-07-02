Ограничение до 30 посетителей в кафе введут в Казахстане
Запрещается проведение коллективных мероприятий.
Фото : Pixabay2 июля 2020, 15:19
Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов рассказал о том, как будут работать объекты общественного питания в условиях ужесточения карантинных мер в стране с 5 июля, передает zakon.kz.
Допускается деятельность объектов общественного питания на открытых площадках не более 30 мест, без проведения коллективных мероприятий, - сказал Тугжанов.
Вице-премьер подчеркнул, что владельцы объектов будут обязаны обеспечить безопасность персонала и следить за соблюдением санитарно-эпидемических норм.
Будет проводиться постоянный мониторинг ситуации и оценка эффективности принимаемых мер, - отметил он.
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