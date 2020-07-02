В Нур-Султане проводятся рейды по соблюдению карантинного режима
В случае несоблюдения саннорм предприятия будут закрыты.
Фото : astana.gov.kz2 июля 2020, 15:24
В столице продолжаются рейды по соблюдению карантинного режима, сообщает zakon.kz.
По информации официального сайта акимата, волонтеры городского штаба совместно с полицией и сотрудниками СЭС в ходе рейда выявили заведения, где в нарушение режима карантина клиентам предлагают кальян.
Данные места отдыха привлечены к административной ответственности.
Ранее заведениям было дано предписание о запрете кальяна. Но нарушения есть, это создает опасность заражения инфекцией. Совместно с санврачами и полицейскими мы выходим в рейды, – говорит волонтер Акулан Тастемир.
В случае несоблюдения саннорм предприятия будут закрыты.
В столице сохраняется режим карантина. Гражданам необходимо соблюдать строгие санитарные нормы: носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.
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