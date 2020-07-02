На 132 тысячи тенге оштрафовали женщину за курение в самолете 

По данному факту составлен административный протокол.

Женщина курила на борту самолета. Ее оштрафовали на 50 МРП, сообщает zakon.kz.

1 июля в Линейный отдел полиции в аэропорту Алматы поступило сообщение от представителя авиакомпании АО "Air Astana" о том, что на борту воздушного судна сообщением "Актобе-Алматы" находится правонарушитель.

В ходе проверки транспортные полицейские установили 34-летнюю жительницу Уральска, которая находясь на борту воздушного судна, курила сигарету. Правонарушительница была передана транспортным полицейским по прилету авиарейса по акту командира ВС, - сказал первый заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Калижан Кобландин.

По данному факту составлен административный протокол по статье 441 ч 1-2 КоАП РК (Потребление табачных изделий и (или) электронных сигарет на борту воздушного судна) и наложен штраф в размере 50 МРП.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!