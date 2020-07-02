В Минздраве напомнили об ответственности за продажу лекарств по интернету

Также министр отметил, что за реализацию лекарств выше предельной цены предусмотрена ответственность адмштраф, за повторное нарушение – приостановление лицензии.

Случаи продажи лекарств через интернет будет пресекаться в соответствии с законодательством Казахстана, сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

За реализацию лекарств выше предельной цены предусмотрена ответственность адмштраф, за повторное нарушение – приостановление лицензии. Также предусмотрена административная ответственность за безрецептурный отпуск лекарств. Выявлены случаи когда была безлицензионная продажа лекарств через интернет. Такие случаи должны пресекаться с законодательством, — сообщил Цой.

Также он добавил, что до конца недели в розничную сеть поступит 70 тыс. упаковок противовирусных препаратов. Жаропонижающие препараты на примере парацетомола уже начали поступать на рынок.

На сегодня с конца недели поступило 700 тыс. упаковок данного препарата от различных производителей, в течении двух недель ожидается дополнительная поставка порядка 800 тыс. упаковок парацетомола. Что касается антибиотиков. В ближайшее время, например, ожидается поставка 758 тыс. упаковок Цефтриаксона, — отметил министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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