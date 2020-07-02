Справка об отрицательном тесте на коронавирус при перемещении между регионами не нужна

Ограничения при передвижении будут лишь на железнодорожном транспорте.

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов рассказал, нужна ли справка об отрицательном тесте на коронавирус при передвижении между регионами, передает корреспондент zakon.kz.

Требования для переезда с одного региона в другой регион - необходимости на сегодняшний день в справке с ПЦР-тестом нет, - сообщил Тугжанов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что ограничения будут приняты по железнодорожным пассажирским перевозкам. КТЖ рассматривает четыре направления по которым, возможно, будет сокращение движения.

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