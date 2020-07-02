Почему в деле смерти девочки крайним оказался судмедэксперт?
Мне непонятно, почему эксперт подвергается репрессиям?
Фото : ptzgovorit.ru2 июля 2020, 15:47
Прошу Алматинский городской суд внимательно отнестись и разобраться в данной ситуации, со своей стороны я и моя команда единомышленников начинаем свое расследование истории. Мне непонятно, почему эксперт подвергается репрессиям? Потому что мешает следствию посадить не виновных или потому, что его консультации не удобны для полицейских?
Подробности этой истории на своей странице в Facebook рассказала жена пострадавшего судебно-медицинского эксперта Ольга Ибраева.
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