Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Почему в деле смерти девочки крайним оказался судмедэксперт?

Мне непонятно, почему эксперт подвергается репрессиям?

Фото : ptzgovorit.ru2 июля 2020, 15:47

Прошу Алматинский городской суд внимательно отнестись и разобраться в данной ситуации, со своей стороны я и моя команда единомышленников начинаем свое расследование истории. Мне непонятно, почему эксперт подвергается репрессиям? Потому что мешает следствию посадить не виновных или потому, что его консультации не удобны для полицейских?

Подробности этой истории на своей странице в Facebook рассказала жена пострадавшего судебно-медицинского эксперта Ольга Ибраева.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты